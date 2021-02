Porto Empedocle, danneggia e incendia l’auto della ex: divieto di avvicinamento per un uomo

Dopo la fine della relazione perseguita l’ex fidanzata, con ripetuti atti di danneggiamento sull’autovettura di proprietà della donna, prima con il taglio degli pneumatici, e dopo con l’incendio del veicolo. Protagonista un 58enne di Agrigento, a cui in seguito alle denunce della vittima, i poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, lo hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, a meno di 500 metri ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché al divieto di comunicazioni con la medesima, sia in forma epistolare, che a mezzo di strumenti quali sms, watshapp, facebook, telefono o altro.

Dopo la fine della relazione perseguita l’ex fidanzata, con ripetuti atti di danneggiamento sull’autovettura di proprietà della donna, prima con il taglio degli pneumatici, e dopo con l’incendio del veicolo. Protagonista un 58enne di Agrigento, a cui in seguito alle denunce della vittima, i poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, lo hanno sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, a meno di 500 metri ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché al divieto di comunicazioni con la medesima, sia in forma epistolare, che a mezzo di strumenti quali sms, watshapp, facebook, telefono o altro.