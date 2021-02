Lampedusa, furto in una scuola. Sindaco: “Rubare è sempre grave, rubare ai nostri ragazzi lo è ancora di più”

“Giorni fa avevo denunciato alcuni inquietanti atti vandalici a Lampedusa, che purtroppo non si fermano – continua il primo cittadino -. Ieri notte qualcuno si è introdotto all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello: quattro computer sono stati rubati, altri sono stati danneggiati ed alcune aule sono state messe a soqquadro. Di tutto questo ci si è accorti stamattina, gli alunni che si erano presentati per seguire le lezioni sono stati fatti tornare a casa. Resto sconcertato, anche perché in piena emergenza Covid, quei computer erano spesso l’unico mezzo di contatto fra la Scuola e gli studenti”.