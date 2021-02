Covid. Attività commerciali e crisi economica: Comune di Canicattì incontra Cna

Si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione comunale di Canicattì, e i rappresentanti del Cna Sicilia (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) che, preoccupati per i pesanti risvolti che le restrizioni imposte dai vari Dpcm per contenere i contagi da Covid 19 stanno avendo per l’intero sistema economico, hanno voluto esternare le loro inquietudini al sindaco, Ettore Di Ventura, e al presidente del Consiglio Comunale, Alberto Tedesco.

Nell’ambito della riunione, il presidente regionale Commercio e Turismo, Francesco Di Natale, ha presentato una proposta di piattaforma per la filiera agroalimentare Sicilia Next 2021 che sarà trasmessa a tutti i referenti politici del comparto sia territoriali, che provinciali, regionali e nazionali.

Nella nota si esprime forte apprensione per le condizioni drammatiche in cui versano il settore della ristorazione e dell’intera filiera che comprende il settore agricolo e quello di trasformazione, le aziende di catering, banqueting e tutto l’indotto che vive e lavora con eventi e cerimonie e, contestualmente, la determinazione ad avanzare proposte per il territorio regionale da inoltrare a livello nazionale improntate sui temi della protezione e della ricostruzione.

L’obiettivo è quello di dare sostegno alle imprese e programmare la ripartenza attraverso azioni specifiche.

I rappresentanti di Cna Sicilia hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di rinnovare le iniziative già intraprese a favore delle attività commerciali in difficoltà per le misure covid, anche per il corrente anno.

Ricordiamo che lo scorso anno la Giunta aveva approvato delle agevolazioni fiscali quali lo sgravio della Tari e la concessione a titolo gratuito di una maggiore estensione delle aree antistanti le attività di ristorazione per consentire la riapertura nel rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale.

Altra proposta avanzata dagli addetti ai lavori il prolungamento dell’orario di ingresso nei locali fino alle 21, nonché di chiusura delle attività entro le 22.

“Fermo restando il rispetto delle norme e delle disposizioni in materia si rendono necessarie delle misure che consentano all’economia locale e regionale non solo di sopravvivere ma di riprendere” commenta il presidente Di Natale.

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale si sono resi disponibili ad affrontare la questione e a trovare delle soluzioni che possano dare refrigerio ai commercianti e produttori locali. “Siamo vicini ai nostri produttori, artigiani e commercianti, nella piena consapevolezza che questa pandemia ha messo in ginocchi l’intero sistema economico”, conclude il sindaco Ettore Di Ventura.

Nel frattempo il Comune di Canicattì, informa che per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito – anno scolastico 2020/2021, si possono presentare istanze esclusivamente alla segreteria dell’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 16 aprile 2021.

Sono state attivate, infatti, in questi giorni le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Verranno prese in considerazione le attestazioni Isee valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione Isee, dovrà inserire,

nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione Dsu; sarà cura del Comune acquisire successivamente, tramite l’Inps, l’attestazione. La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.

2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.

I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia (46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 – 445/00).

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente alla segreteria dell’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 16 aprile 2021. Le Istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e provvederanno a trasmetterle ai Comuni di residenza, entro e non oltre il 28 maggio 2021. Il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sulla base del numero degli alunni determinerà l’importo del contributo, distinto per classe frequentata e accrediterà le somme a favore dei Comuni.