Agrigento, cade ramo di albero: danneggiati due motorini

E’ stata una fortuna che il grosso arbusto sia crollato sui veicoli (senza nessuno a bordo) e non sulle persone, altrimenti saremmo qui a raccontare un’altra storia. Da uno degli alberi, della viletta “Romano”, tra viale Aldo Moro, e a pochi metri da Porta di Ponte e via Atenea, è collassato un grosso ramo, ed ha danneggiato due scooter in sosta.

Tanta paura, ma per fortuna è finita bene. Accorsi i carabinieri e i militari dell’Esercito. Giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale con due automezzi, e i responsabili dell’ufficio comunale di competenza.

I pompieri hanno segato in tanti pezzi e rimosso il ramo dalla strada. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il cedimento della pianta.