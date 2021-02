Agrigento, blitz allo stabilimento Laterizi: accertati danni ambientali

Nell’ambito di controlli relativi alla normativa ambientale ed alla tutela della salute, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento, unitamente a quelli del Centro Anticrimine Natura, e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, supportati dal personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asp1 di Agrigento, dell’Arpa Sicilia, e dai Vigili del fuoco di Agrigento, in esecuzione di un decreto ispettivo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento hanno operato un articolato controllo nello stabilimento produttivo di laterizi della ditta “Laterizi Akragas Produzione Srl”, in contrada “Piano Gatta”.

L’azione nasce a seguito delle costanti verifiche sull’emissione di fumi prodotti dalle ciminiere dell’impianto che, negli ultimi tempi, sono state particolarmente evidenti. Nel corso del controllo sono state rilevate numerose illegittimità nel ciclo di produzione, in ognuno dei settori esaminati. Tali illegittimità si sostanziano in reati in danno alla salute, all’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state altresì rilevate criticità strutturali all’impianto, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Il Centro Carabinieri Anticrimine Natura ha inoltre sequestrato oltre 200 sacchi di pericoloso materiale di scarto e 4 “big bag” (Fibc) contenenti rifiuti di materiale speciale e pericoloso.