Agrigento, volontari puliscono un ampio tratto del viale delle Dune

“Purtroppo gli sporcaccioni sono sempre molti, mentre quelli che amano la propria città sono ancora pochi. Per questo voglio ringraziare di cuore chi si adopera per rendere Agrigento sempre più bella e pulita”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

E oggi a dare un significativo contributo al decoro e alla pulizia della città sono stati i ragazzi del Team Spiagge Pulite, con la partecipazione organizzativa e attiva del deputato nazionale Michele Sodano. Ragazzi che hanno dedicato un giorno della loro vita a ripulire un ampio tratto del Viale delle Dune.

“Con amore, perché solo per amore si può fare questo, hanno rimosso tutto ciò che il mare e la gente hanno lasciato. Domani il materiale raccolto verrà ritirato, ma intanto la spiaggia oggi è pulita grazie a loro. Grazie Michele Sodano e grazie ragazzi, è giusto che sappiate che siete molto importanti per la città e per la mia amministrazione”, conclude il primo cittadino.