Agrigento, sacchetto selvaggio e rifiuti fuori mastello: decine di multe

Continua il controllo nel conferimento dei rifiuti da parte della speciale squadra ecologica della Polizia Municipale di Agrigento, guidata dal colonnello Gaetano Di Giovanni.

Nel periodo compreso fra l’8 e il 14 febbraio sono state accertate 22 violazioni per abbandono irregolare di rifiuti. E poi 71 violazioni sono state invece accertate per conferimento dei rifiuti senza mastello, o per errata differenziazione. Infine 76 violazioni sono state accertate per violazione al Codice della Strada.

“I controlli, come si vede, non si fermano mai, ma c’è gente che ancora preferisce rischiare di pagare 600 euro di multa pur di non mettersi in regola con il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma è giusto che si sappia che i controlli continueranno senza nessuna interruzione per cui il rischio di venire scoperto è sempre dietro l’angolo”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.