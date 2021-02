Agrigento, cade dalle scale e resta ferito: giovane in ospedale

Un 28enne di Agrigento è rimasto ferito, a quanto pare, dopo essere caduto dalle scale. E’ successo, l’altra sera, in via Curreri nel centro storico della città dei Templi, mentre imperversava un temporale.

Il giovane ha urlato chiedendo aiuto. Sono stati alcuni residenti a chiamare i soccorsi. Con un’ambulanza, da lì a poco, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il paziente ha riportato la frattura della tibia.

Sul luogo accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato le indagini. Da una prima ricostruzione il 28enne sarebbe rotolato giù per la rampa di scala, che da via San Francesco porta alla via Empedocle. Un racconto che gli agenti stanno vagliando.