Palma di Montechiaro: sindaco affida la delega alla Pubblica istruzione

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha deciso di affidare la delega alla Pubblica Istruzione all’assessore Salvatore Lauricella che ha già la delega ai Servizi Sociali. Il primo cittadino aveva trattenuto la delega alla PI per se dopo gli ultimi rimpasti, dal 2018, ultimo Assessore ad avere la delega della Pubblica Istruzione era stata Angela Rinollo, adesso ha deciso di cederla all’Assessore Lauricella vista anche il particolare momento storico con la Pandemia Covid 19 in atto.

“Ho deciso di affidare la delega all’assessore Lauricella – dice il primo cittadino – che si aggiunge a quella ai Servizi Sociali, in modo che lo stesso posso affrontare in maniera organica le problematiche di questi due settori particolarmente sensibili visti gli effetti della lunga e grave pandemia”.

Il diretto interessato ha espresso il proprio ringraziamento al Sindaco per la fiducia e si è messo subito al lavoro per cercare di essere vicino il più possibile alle istituzioni scolastiche che stanno attraversando un periodo di incertezza per via di questo maledetto virus.