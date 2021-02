Assolti per violenza sessuale su minore, il caso approda in Cassazione

Il difensore di parte civile, l’avvocato Monica Malogioglio, ha presentato ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di assoluzione del netturbino A.I., cinquantatreenne, e della compagna L.A., quarantenne, entrambi di Agrigento, accusati di violenza sessuale ai danni della figlia dell’imputata, all’epoca dei fatti minorenne, oggi ventunenne. I due sono stati assolti dal Tribunale di Agrigento, nel 2017, perché la minore era stata giudicata inattendibile.

La ragazzina al momento della costituzione di parte civile, una volta raggiunta la maggiore età, aveva proseguito la lotta contro il compagno della madre, responsabile – a suo dire – di avere abusato di lei sin dall’età di 9 anni. In Corte di Appello è comparsa personalmente accanto al suo legale, rimanendo in silenzio, e scoppiata in lacrime, durante la discussione del difensore, nel ripercorrere la presunta vicenda degli abusi sessuali.

Anche per i giudici d’Appello, però, non ci fu alcun abuso e l’assoluzione è stata confermata. Evidentemente la storia terribile descritta dalla ragazza, che aveva denunciato e fatto arrestare il compagno della madre, accusandolo di averla violentata per sette anni, non ha trovato riscontri. Assolta anche la madre, anche lei finita a processo con l’accusa di concorso in violenza sessuale, perché non avrebbe impedito, “avendo l’obbligo giuridico di farlo”, che l’uomo abusasse della figlia.

L’indagato, difeso dagli avvocati Davide Casà e Nicolò Grillo (la compagna, invece, è assistita da Antonino Manto e Barbara Garascia), ha sempre replicato sostenendo, che si trattava di accuse del tutto false. La ragazza continua a giurare che è tutto vero. Adesso si aspetta la fissazione dell’udienza in cassazione.