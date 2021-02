Santa Margherita. Abbandonati sei cuccioli: uno è morto, gli altri sono gravi

Abbandonati in una zona di campagna nella zona “Fossa del Leone” alla periferia dell’abitato di Santa Margherita Belice. Sei cuccioli di cane sono stati ritrovati da una passante. Uno dei cuccioli era già morto per il freddo. Nella zona si è portata Chiara Calasanzio, fondatrice del rifugio “Oasi Ohana”.

“Non ho fatto in tempo. Uno era già morto – dice Chiara Calasanzio -. Forse avrei potuto salvarlo. Ho fatto prima che ho potuto, siamo volati a Santa Margherita. Stiamo allattando gli altri cinque, e li stiamo scaldando in modo artificiale. Non possono, non devono morire. Erano ancora sporchi di placenta e sangue, partoriti questa notte. Una mano criminale li ha strappati alla loro mamma, che non ha nemmeno fatto in tempo a vederli, e li ha abbandonati in una scatola. Scusate, non riesco più a scrivere, sono con Viviana non li lasciamo un attimo. Vi aggiorno più tardi e vi racconto cosa è successo”.