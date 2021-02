La Sicilia in zona gialla. Riaprono bar e ristoranti. Ok agli spostamenti

La Sicilia in zona gialla a partire dalla mezzanotte di lunedì 15 febbraio. Lo ha deciso il ministro della Salute, dopo che l’Istituto superiore di Sanità, ha assegnato il nuovo livello di rischio (basso), al territorio dell’Isola, sulla base dei dati epidemiologici, del monitoraggio delle ultime due settimane, con un indice di trasmissione del contagio (Rt) pari a 0,66.

Spostamenti. Ci si può spostare tra comuni, e all’interno della propria regione, dalle 5 alle 22. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 dell’indomani mattina. Non serve più l’autocertificazione, da utilizzare soltanto per gli spostamenti verso altre regioni, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute.

Si può fare visita a parenti o amici, ma è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone, che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Riaprono bar e ristoranti dalle 5 alle 18. È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali, ristoranti e altre attività di ristorazione. Dalle 18 è consentita la vendita con asporto fin alle 22. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

I centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive, restano chiusi.

Cultura. Riaprono i musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre. E’ possibile praticare attività sportiva all’aperto. Restano ancora sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, sale giochi e sale scommesse.

Sono vietati assembramenti, feste, “mangiate” di gruppo, bisogna rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ed è obbligatorio l’uso della mascherina (sempre e in ogni luogo).