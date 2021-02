Covid, 33 nuovi casi (11 a Licata e 6 ad Agrigento). Canicattì: palestra per campagna vaccinale

Contagi stabili in provincia di Agrigento rispetto a ieri. Tra i nuovi casi , e 5 a Siculiana. Sono 33 i nuovi positivi, registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 293 i tamponi processati. Ci sono 2 nuovi ricoverati, e ben 45 nuovi guariti. Non si registrano deceduti. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.475 (1 marzo 2020 – 12 febbraio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 582, meno otto rispetto alle scorse 24 ore, di cui 538 in trattamento domiciliare, e 44 ricoverati (28 si trovano in ospedale, 11 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), i soggetti guariti sono 4.757. I deceduti sono a 136. I pazienti ricoverati si trovano: 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 4 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 4 Sciacca hotel Covid e 7 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 52.254 tamponi.

“Nella giornata odierna, l’Asp ci ha comunicato il fine isolamento domiciliare di 2 nostri concittadini che, nelle scorse settimane erano risultati positivi al Covid-19. Fortunatamente non si sono registrati nuovi positivi. A loro rivolgo gli auguri per una pronta ripresa. Nella seduta di Giunta a seguito della richiesta formalizzata dall’Asp, abbiamo deliberato un atto di indirizzo attraverso cui diamo mandato agli uffici di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la consegna al Distretto Sanitario della Palestra di via Milano, per tutto il periodo necessario per la campagna vaccinale. Nello spirito di collaborazione istituzionale, forniremo tutto il supporto necessario per affrontare questa nuova fase”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

“Ci sono sei nuovi contagiati oggi ad Agrigento. I positivi totali sono 87 ma ci sono stati 5 guariti. Cinque sono le persone ricoverate in ospedale. Due in terapia intensiva, due ricoveri covid e uno fuori provincia. Uno è in hotel Covid e 81 sono in trattamento domiciliare. “Purtroppo i contagi continuano. Evidentemente non c’è abbastanza prudenza”, afferma il sindaco Franco Micciché.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 657 (87 attuali contagiati, 558 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (14 guariti); Aragona 128 (1 attuale contagiato, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 14 (8 attuali contagiati e 6 guariti); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 50 (4 attuali contagiati, 44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (2 attuali contagiati e 31 guariti); Campobello di Licata 233 (40 attuali contagiati, 184 guariti, e 9 deceduti); Canicattì 592 (30 attuali contagiati, 549 guariti e 13 deceduti); Casteltermini 89 (15 attuali contagiati, 72 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 1 attuale contagiato e 26 guariti); Cattolica Eraclea 34 (7 attuali contagiati e 27 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 362 (53 attuali contagiati, 305 guariti e 4 deceduti); Grotte 82 (1 attuale contagiato, 79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 33 (6 attuali contagiati e 27 guariti); Licata 410 (50 attuali contagiati, 350 guariti, 10 deceduti); Lucca Sicula 5 (2 attuali contagiati, e 3 guariti); Menfi 153 ( 6 attuali contagiati, 140 guariti e 7 deceduti); Montallegro 47 (13 attuali contagiati, 33 guariti e 1 deceduto); Montevago 56 (8 attuali contagiati, 47 guariti e 1 deceduto); Naro 112 ( 25 attuali contagiati , 86 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 239 (8 attuali contagiati, 227 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 201 (35 attuali contagiati, 161 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 70 (9 attuali contagiati e 61 guariti); Raffadali 144 (29 attuali contagiati, 112 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 315 ( 17 attuali contagiati, 294 guariti, 4 deceduti); Realmonte 54 (4 attuali contagiati, e 50 guariti); Ribera 265 (28 attuali contagiati, 229 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (5 attuali contagiati, 187 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 55 ( 8 attuali contagiati, 46 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (4 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (1 attuale contagiato, 141 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 404 (52 attuali contagiati, 340 guariti e 12 deceduti); Siculiana 47 ( 23 attuali contagiati e 24 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).