Agrigento, avevano cento grammi di cocaina: arresti convalidati e subito scarcerati

Arresti convalidati e subito scarcerati V.M., originario di Canicattì, ma residente ad Agrigento, e una donna G.B, di Racalmuto, rispettivamente di 50 anni, e 26 anni, arrestati la scorsa settimana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A carico dei due applicata la misura cautelare della presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.

Tutto quanto nel corso di una perquisizione domiciliare a San Leone. Appena dentro i carabinieri della Compagnia di Agrigento, in cucina e in bella vista, hanno rinvenuto 100 grammi di polvere bianca, in gran parte già suddivisa in dosi, e pronta per essere immessa nella piazza dello spaccio.

Sequestrati anche 1.500 euro in banconote, di diverso taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di cessione della droga. La cocaina sarebbe stata destinata principalmente ai tanti clienti di Agrigento, e centri vicini.