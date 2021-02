Scappa all’Alt dei carabinieri, inseguito e bloccato: denunciato favarese ubriaco

Vede la paletta alzata, e fugge all’Alt imposto dai carabinieri in quei momenti, impegnati in un posto di controllo. Dopo un inseguimento, dove si è rischiato anche più di un incidente stradale, l’automobilista è stato bloccato. Era ubriaco. Si tratta di un 27enne di Favara, denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale, e guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente, inoltre è stato multato di 400 euro per violazioni delle misure anticovid

È successo, l’altra sera, nel centro di Favara. Il protagonista si è imbattuto in un posto di controllo. Uno dei tanti in giro. Invece di fermarsi, è scappato a tutto gas, e in questo modo ha tentato di fare perdere le tracce, e farla franca. Al termine di un rocambolesco inseguimento, il giovane è stato raggiunto e fermato. Sottoposto a controllo, a mezzo etilometro, è stato trovato con un valore nel sangue di 1,47 g/l.