L’Ecosam di Canicattì riconosciuta “Eccellenza Italiana 2021”

L’Ecosam, la società di Luigi Adamo, con sede a Canicattì, che si occupa di servizi alle imprese con particolare riferimento alla consulenza in materia di sicurezza alimentare ed alla consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata riconosciuta come “Eccellenza Italiana 2021”.

Il riconoscimento ci è stato conferito dopo un attento esame da parte della commissione di #eccellenzeitaliane, la quale ha ritenuto la nostra azienda idonea per entrare a far parte delle “Eccellenze Italiane 2021”.

“Siamo la prima azienda italiana che opera nel campo della consulenza, e formazione in materia di sicurezza, ed igiene sui luoghi di lavoro a ricevere tale riconoscimento. Siamo felici ed orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento con la consapevolezza di dare sempre il meglio per i nostri clienti”, dice Luigi Adamo.