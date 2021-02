Droga dall’Estero da spacciare ad Agrigento, arresti convalidati

Convalidato l’arresto, e disposta la misura degli arresti domiciliari, a carico dei due ventenni agrigentini, A.V., e G.V., trovati in possesso di 500 grammi di hashish. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Agrigento. La droga era stata acquistata on line, e spedita dall’Estero, con un pacco attraverso un corriere espresso, per essere spacciata, fra il centro di Agrigento e San Leone.

Il blitz dei militari dell’Arma del Nucleo operativo, è scattato quando i due giovani hanno ricevuto il pacco di hashish – verosimilmente spedito dalla Spagna – consegnato direttamente a casa.

L’attività è nata durante uno dei tanti controlli che, quotidianamente, i carabinieri di Agrigento fanno. I due ventenni avevano appena ricevuto con il corriere espresso, 10 panetti da 50 grammi l’uno, e avevano pagato 5.000 euro. Un carico, che avrebbe fruttato almeno quindici mila euro.