Campagna vaccinale over 80, superate le 100 mila prenotazioni

Sono oltre centomila i siciliani over 80, che hanno prenotato il vaccino anti-Covid, attraverso il sistema telematico nazionale, gestito da Poste Italiane, a cui ha aderito anche la Regione Siciliana. Si tratta di circa il 30 per cento della popolazione, che rientra in questa fase della campagna vaccinale.

Inoltre è stato disposto l’annullamento della prenotazione effettuata da diversi cittadini che, pur non rientrando nell’attuale target, avevano inoltrato al sistema telematico la procedura di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid.

Per evitare intasamenti e prenotazioni inutili, il sistema ha provveduto a garantire l’accesso ai soli cittadini over 80.