Oltre 8 milioni di euro in arrivo per Sciacca, Mangiacavallo: “Finanziati museo e teatro”

La Giunta regionale siciliana ha stanziato oltre 8 milioni di euro per due progetti a Sciacca. Si tratta in particolare della realizzazione del Museo multidisciplinare di Sciacca che ha ricevuto un finanziamento di 7 milioni di euro (stazione appaltante la Soprintendenza di Agrigento) e la riattivazione del Teatro Samonà che riceverà 1,3 milioni di euro (stazione appaltante il Dipartimento regionale tecnico). Ne dà notizia il deputato regionale di Attiva Sicilia, Matteo Mangiacavallo.

“Sono particolarmente soddisfatto per questi due finanziamenti – afferma Mangiacavallo – perché si tratta di somme che consentiranno di valorizzare due risorse importanti di Sciacca in ottica di una sua necessaria crescita culturale e turistica. In particolare, il museo multidisciplinare arriva dopo un iter lunghissimo che risale al 1991, quando fu istituito con una legge regionale. A Sciacca ci sono sia la struttura per ospitarlo, cioè il complesso Santa Margherita, che le opere da esporre. Adesso, la realizzazione di questo progetto, che rappresenta una battaglia che porto avanti da sempre nell’interesse della mia città, appare finalmente più vicina”.