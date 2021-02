Canicattì, ciclomotore sbatte contro una minicar: due ragazzi feriti

Poco ci mancava e ci scappava la tragedia. Due ragazzi quindicenni, entrambi canicattinesi, sono rimasti feriti in un incidente stradale, che si è verificato, l’altra sera, in via San Vincenzo, all’angolo di via Sergio Leone, nell’abitato di Canicattì.

I due giovani viaggiavano in sella ad uno scooter, che per cause in corso di accertamento della polizia, hanno impattato contro una minicar, condotta da un ragazzo canicattinese. L’urto è stato violento tant’è, che i due giovani sono letteralmente “volati” dal mezzo, per poi rovinare sull’asfalto.

Feriti e doloranti per alcuni minuti si è temuto il peggio. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al 118. Sul posto due ambulanze e i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Canicattì.

Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”. Sul luogo del sinistro hanno operato gli agenti. Effettuati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.