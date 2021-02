Agrigento, scontro auto e bici: ciclista 47enne ferito

Un ciclista 47enne, di Agrigento, è rimasto ferito, in varie parti del corpo, nel corso di un incidente stradale, avvenuto dalle parti della via Mazzini, ad Agrigento. Quando sul posto sono intervenuti i soccorritori il ferito era privo di sensi.

Per alcuni minuti s’è temuto il peggio. Poi il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati vari traumi. Non verserebbe in pericolo di vita.

Il sinistro si è verificato ieri. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Municipale, l’amatore, in sella alla sua bicicletta, era uscito per la solita pedalata, all’improvviso sarebbe stato investito da un’autovettura, modello Fiat Panda, condotta da un pensionato settantaquattrenne, anch’egli agrigentino.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, e il personale medico di un’ambulanza. Il 47enne, da lì a pochi attimi, è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso. Sulla dinamica hanno avviato le indagini gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale.