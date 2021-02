Porto Empedocle, brucia l’auto di una donna. Indagini per accertare le cause

Brucia l’autovettura di una donna di Porto Empedocle. E’ accaduto l’altra sera nell’abitato empedoclino. Le fiamme hanno devastato l’automobile, una Alfa Romeo Gt, appartenente ad una casalinga, ma in uso al marito. La vettura si trovava parcheggiata in via Venezia, a pochi passi dall’abitazione della proprietaria.

Uno dei residenti ha avvertito la centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento. I soccorritori subito accorsi sono riusciti a circoscrivere il rogo. Da li a poco sono intervenuti i poliziotti del commissariato Frontiera. Nel corso del sopralluogo i pompieri e gli agenti, non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario.

Sono in corso indagini, e fino a quando non ci saranno certezze, origine dolosa, ma non viene esclusa, la pista del fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico del mezzo.