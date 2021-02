Covid: sono 113.467 i siciliani vaccinati. Musumeci: “Pronti ad acquistare altre dosi”

In Sicilia sono 113.467 le persone che hanno finora ricevuto la prima dose di vaccino, 97.848 hanno completato il ciclo col richiamo (86,2%). A fornire i dati il governatore della Sicilia, Nello Musumeci e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. “La campagna dei vaccini prosegue secondo il piano concordato col ministero della Salute – ha detto Musumeci – Siamo pronti a cogliere eventuali novità: dopo Pfizer e Moderna, ora avremo anche AstraZeneca, una opportunità per potere accelerare l’immunizzazione”.

“Siamo pronti ad acquistare i vaccini qualora fossimo autorizzati a farlo, ora non c’è possibilità di compiere acquisti autonomi. Se dovessero cambiare le regole, noi in 24 ore saremmo in condizioni di formalizzare la richiesta di acquisiti. Se dovessero arrivare quelli concordati comunque potremmo andare a gonfie vele fino ad agosto-settembre”. Conclude il governatore.