Canicattì, minicar travolge pedone. Quarantenne in ospedale

Investito da un’autovettura mentre stava attraversando la strada. Brutto incidente stradale, ieri pomeriggio, in via De Gasperi, a Canicattì. Ferito un commerciante quarantenne del luogo. Per alcuni minuti s’è temuto anche il peggio. Oltre ad essere dolorante e stordito per la botta presa, infatti, faceva fatica a respirare. E’ stato trasportato urgentemente in ospedale per le cure del caso.

L’impatto, con una minicar, con alla guida un altro canicattinese L’automobilista stava percorrendo l’ arteria. All’improvviso forse perché non lo ha visto attraversare, ha centrato in pieno il pedone, letteralmente, sollevato da terra e successivamente rovinato pesantemente sul selciato.

I primi ad accorrere alcuni passanti. E con loro l’uomo alla guida della macchina. Lo hanno assistito fino all’arrivo dei soccorritori. Sul posto un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove è stato sottoposto alle cure, e medicazioni del caso. Ha riportato varie ferite per fortuna non gravi. Sul posto gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Canicattì, che hanno effettuato i rilievi.