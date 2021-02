Porto Empedocle, movimento franoso sulla Ss 115. Carmina: “Situazione più grave del previsto”

Vertice tra il Comune di Porto Empedocle e l’Anas in merito all’ evento franoso, che si è verificato sulla strada statale 115, nelle vicinanze del distributore di benzina. Numerose in questi giorni le segnalazioni dei cittadini in merito al rallentamento a seguito di uno smottamento del terreno, che ha invaso una carreggiata della Ss 115 in prossimità di contrada “Ciuccafa”, in direzione Realmonte, per la presenza di un semaforo, che garantisce il senso alternato.