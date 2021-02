Interventi per la nuova connessione tra Ss 640 e A19: attive le deviazioni

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova strada statale 640 “Strada degli Scrittori” Agrigento-Caltanissetta, e della relativa connessione con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, è attiva da oggi la nuova viabilità di cantiere finalizzata alla prosecuzione della realizzazione del nuovo svincolo autostradale.

I veicoli in transito lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, saranno incanalati sulle rampe di cantiere che consentono, mediante una rotatoria, la reimmissione in autostrada, oppure la prosecuzione dell’itinerario verso Caltanissetta, e le statali 626 e 640.

La rotatoria consente anche, naturalmente, l’immissione in autostrada verso Palermo o Catania ai veicoli provenienti da Caltanissetta, e dalle statali 626 e 640.