Covid in Sicilia, bollettino 8 febbraio: 478 nuovi casi e 22 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, accertati 478 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 96 rispetto a ieri), a fronte di 22.446 tamponi processati. Si tratta del numero più basso dell’anno, e sicuramente da almeno tre mesi a questa parte. I morti sono stati 22. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 8 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Agrigento: 6 (5.531 casi totali dall’inizio della pandemia); Palermo: 137 (39.579); Catania: 107 (39.554); Messina: 117 (18.717); Trapani: 21 (10.224); Siracusa: 55 (9.731); Ragusa: 13 (8.033); Caltanissetta: 18 (6.456); Enna: 4 (4.207).

Sono 38.932 gli attuali positivi, di questi 1.192 (meno 6 rispetto a ieri) sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 181 ( più 3) in terapia intensiva, per complessivi 1.373 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 37.559 persone. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 142.032, i guariti 99.396 (più 553 ), mentre le vittime con le ultime 22 sono arrivate a 3.704.