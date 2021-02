Covid, docente positiva a Canicattì. Ad Agrigento nessun nuovo caso

L’Asp, oggi, ha comunicato il fine isolamento domiciliare di 5 cittadini di Canicattì, che nelle scorse settimane erano risultati positivi al Covid-19. Sempre oggi, si è avuta notizia che una docente della scuola media “Pirandello” è risultata al tampone molecolare.

“In conseguenza di ciò sono stati attivati tutti i protocolli vigenti ed il dipartimento di prevenzione ha già effettuato nella giornata odierna oltre 80 tamponi ad alunni ed operatori scolastici, che hanno restituito tutti esito negativo. Domani mattina gli alunni e docenti delle restanti classi verranno sottoposti al test rapido. Nel frattempo i locali scolastici sono già stati oggetto di sanificazione straordinaria da parte dalle scuola”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

Non si registra nessun nuovo caso oggi ad Agrigento mentre ci sono due nuovi guariti. “Due notizie positive nello stesso giorno e che fanno ben sperare solo se non ci facciamo prendere dalla insensata voglia di ignorare le precauzioni e di far ritornare a salire la curva dei contagi. Non bisogna sottovalutare il dato che i positivi totali sono ancora tanti, ben 95. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale (4 in degenza ordinaria e uno in terapia intensiva). Uno è in Hotel Covid , mentre 89 sono in trattamento domiciliare. Inoltre sono giornate particolarmente delicate. Oggi anche le scuole superiori sono tornate in presenza, e la prossima settimana la Sicilia dovrebbe ritornare zona Gialla. In pratica la situazione migliora, ma solo se non facciamo sciocchezze”, dice il sindaco di Agrigento. Franco Miccichè.