Niente abbonamento per gli studenti pendolari di Palma: avranno i biglietti rimborsati

Gli studenti pendolari di Palma di Montechiaro che frequentano gli istituti superiori di Licata e Agrigento, non avranno il classico abbonamento, l’Amministrazione comunale, infatti, ha deciso che saranno rimborsati direttamente i soldi per l’acquisto del biglietto.

Lo hanno reso noto il sindaco, Stefano Castellino e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Salvatore Lauricella. “Da domani – dicono il primo cittadino e l’assessore – il Comune provvederà al rimborso del biglietto acquistato da ogni singolo studente per raggiungere il proprio istituto scolastico. Con la Pandemia Covid 19 in corso, abbiamo voluto evitare lungaggini e problemi di scadenza dei classico tesserini visto che non sappiamo se la frequenza dal vivo potrà o meno proseguire fino alla fine dell’anno scolastico e che la stessa da quasi un anno è a singhiozzo. Pertanto, i ragazzi avranno rimborsata la spesa sostenuta per l’acquisto dei tagliandi”.