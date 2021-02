Covid, un’altra settimana in arancione. Poi sarà gialla?

La Sicilia rimarrà anche per la prossima settimana in “zona arancione”, nonostante la curva dei contagi sia in discesa, con un sensibile calo di nuovi casi, e di soggetti ospedalizzati.

L’Istituto Superiore di Sanità, nel report settimanale di ieri, ha confermato che l’Rt della Sicilia è sotto la media nazionale, allo 0,73% , ma l’ordinanza ministeriale prevede che si debba rimanere almeno due settimane nella stessa zona.

Questo almeno fino a sabato 13. Occorrerà attendere venerdì con i dati complessivi, e se fosse confermato l’andamento di questi giorni, l’Isola passerà in zona gialla.