Covid, Micciché: “Segnalati assembramenti. Sono abbastanza preoccupato”

Sono 97 i positivi totali oggi (domenica 7 febbraio) ad Agrigento. Ma il risultato tiene conto dei due guariti e di un nuovo caso. Cinque sono invece le persone ricoverate in ospedale (4 in degenza ordinaria e una in terapia intensiva). Una persona è ospite di un hotel covid e 91 sono in trattamento domiciliare.

“Il numero comincia a scendere e questo dovrebbe farci ben sperare. Ma invece sono abbastanza preoccupato dalle segnalazioni che ho ricevuto di assembramenti per le strade e anche del rientro domani in classe degli studenti delle superiori. Non dobbiamo pensare che tutto è risolto e superato. Non possiamo abbassare la guardia. Il rischio contagi è sempre dietro l’angolo e non dimentichiamoci che si sono state regioni che proprio in questi giorni sono tornate in zona rossa. Non possiamo permettercelo. Quindi, per favore, continuiamo a prestare attenzione a tutte le norme anti contagio se vogliamo evitare un ritorno alla zona rossa, con tutto quello che questa comporta”.