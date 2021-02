Agrigento. Violenza sessuale su donna disabile: fisioterapista ai domiciliari

Arresto convalidato, ma solo per un episodio, e applicazione dell’ordinanza di custodia, agli arresti domiciliari. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, nei confronti del sessantenne agrigentino, operatore sanitario di uno studio di riabilitazione, accusato di violenza sessuale aggravata.

L’indagato assistito dal suo legale difensore, l’avvocato Giuseppe Scozzari, nel corso dell’udienza, ha preferito restare in silenzio, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto del fisioterapista, è stato effettuato la sera del 2 febbraio scorso, in flagranza di reato, dai carabinieri del Norm, e della Stazione di Agrigento, all’interno della struttura sanitaria, dove presta la sua attività lavorativa.

La convalida del Gip è scaturita solo per quel capo di imputazione, e non sugli altri, così come chiedeva l’accusa, ritenendo l’operatore sanitario responsabile di avere abusato sessualmente di più pazienti, in particolare di tre donne, tutte quante con disabilità fisiche, e psichiche. L’intera vicenda è stata coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio, e dal pubblico ministero Paola Vetro.

In occasione dell’arresto in flagranza, quando nello studio hanno fatto irruzione i carabinieri, la paziente si trovava sul tappetino a fare esercizi, aiutata dall’operatore. Poco prima le telecamere, piazzate nella stanza, avevano ripreso l’uomo, che avrebbe abbassato i pantaloni della tuta, e gli slip, indossati dalla stessa, riuscendo a toccare con la mano destra le parti intime, nonostante il tentativo della presunta vittima di allontanarlo.