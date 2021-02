Naro, ha travolto e ucciso 85enne: arrestato automobilista

L’automobilista di Camastra, M. B., un pensionato di 76 anni, che ha travolto ed ucciso il pensionato Gaetano Inguanta, 85 anni, di Palma di Montechiaro, che stava camminando, lungo la strada statale 410, in territorio di Naro, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Licata, e posto ai domiciliari, con l’accusa di omicidio stradale.

L’uomo, alla guida di una Seat Ibiza, stando a quanto è stato accertato dai militari dell’Arma della stazione di Naro, non avrebbe rispettato i limiti di velocità. Non è riuscito ad arrestare la marcia, ed ha travolto il pensionato. Trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, è deceduto poco più tardi.