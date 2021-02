Blitz “Oro bianco” sul paracco di Palma: ordinanza confermata

I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno confermato l’ordinanza di custodia cautelare, a carico di dieci delle dodici persone coinvolte nell’inchiesta “Oro bianco”, che ha fatto luce sul cosiddetto “paracco”, ovvero la cosca mafiosa alternativa a Cosa Nostra e alla Stidda, capeggiata dal palmese Rosario Pace.

Restano in carcere Rosario Pace (detto “Sbizziale”), 61 anni, di Palma di Montechiaro; Gioacchino Pace, 51 anni, di Palma di Montechiaro; Emanuele Salvatore Pace, 34 anni, nato a Licata, residente a Palma di Montechiaro; Domenico Manganello, 47 anni, di Palma di Montechiaro; Sarino Lauricella, 52 anni, di Palma di Montechiaro; Sarino Lo Vasco, 54 anni, di Palma di Montechiaro; Salvatore Montalto, 52 anni di Palma di Montechiaro; Giuseppe Morgana, 37 anni, nato a Licata. Resta ai domiciliari Gioacchino Rosario Barragato (detto Colarino), 61 anni, di Palma di Montechiaro.

I giudici hanno sostituito la misura del carcere con quella dei domiciliari per Tommaso Vitanza, 71 anni, di Palma, e rimesso in libertà Calogero Lumia, inteso “U Capru”, 74 anni, di Palma di Montechiaro.

Ruolo centrale per i traffici di droga avrebbe avuto il favarese Giuseppe Blando, che secondo i carabinieri avrebbe svolto infatti l’attività di collegamento tra Cosa nostra palermitana, la mafia calabrese e la Stidda palmese. I Pace, poi, si sarebbero occupati della distribuzione dello stupefacente, e del susseguivo smercio. Ma i Pace avrebbe messo in atto anche estorsioni, un caso è quello operato ai danni di un’impresa di Favara per i lavori condotti alla Stazione Pizzillo, minacce, anche ai danni degli appartenenti alla Polizia Municipale di Palma, attività di recupero crediti.