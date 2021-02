Anziana agrigentina scippata della borsa nel quartiere di Fontanelle

Momenti di paura, in pieno giorno, per una pensionata ultrasettantenne di Agrigento, avvicinata da un malvivente solitario, che dopo averla strattonata, l’ha scippata della borsa. L’anziana, per fortuna, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle.

Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, mentre in quei momenti la strada era pressoché deserta. Quasi sicuramente il bandito ha scelto con cura la vittima. L’ha sorpresa alle spalle senza preoccuparsi di coprirsi il volto, e dopo averla spintonata, con una mossa fulminea le ha “strappato” la borsa dalle mani.

Arraffato l’accessorio si è dileguato a piedi, allontanandosi velocemente. All’interno c’erano alcune decine di euro, documenti, la chiavi di casa, ed altri effetti personali. Scattato l’allarme sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli investigatori dopo avere ascoltato la testimonianza della donna, hanno avviato le ricerche del malvivente.