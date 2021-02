Agrigento, danneggiati oltre 50 mezzi in una notte: fermato il presunto “maniaco”

Danneggiate ieri notte oltre 50 veicoli, fra autovetture, moto di grossa cilindrata e scooter, in sosta a poche decine di metri dal Comune di Agrigento. Presi di mira i mezzi parcheggiati in via Garibaldi, in via Empedocle, e nell’area del parcheggio pluripiano.

L’individuo ha rotto decine di specchietti, diversi parabrezza, e danneggiato le carrozzerie, anche con una transenna in ferro, scagliata con violenza. Ha rovesciato a terra, procurando dei danni, ad almeno 10 moto e scooter. Poi ha afferrato alcuni estintori spruzzando il contenuto sui veicoli.

Nei minuti successivi ai raid i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento, in servizio di perlustrazione del centro cittadino, hanno notato prima alcuni danneggiamenti, e seguendo quelle tracce, sono arrivati ad un giovane ventenne di Agrigento, bloccato nelle vicinanze di piazza Marconi.

Nelle prossime ore sarà iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato continuato.