Porto Empedocle, raid in una ditta di calcestruzzo. Si tratta di intimidazione?

Diversi mezzi meccanici, e gli uffici della ditta “Beton Calcestruzzi”, che svolge la sua attività nel territorio agrigentino, e non solo, sono stati danneggiati, sembrerebbe da più ignoti soggetti, nel corso di un raid. La pista privilegiata è quella di una intimidazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel corso delle ore notturne, più sconosciuti -sembra poco credibile l’ipotesi che solo una persona possa essere entrata in azione – si sono introdotti all’interno del perimetro dell’azienda, in contrada “San Calogero”.

Con l’utilizzo di qualche attrezzo, hanno mandato in frantumi i vetri dei mezzi meccanici parcheggiati nello spiazzo dell’area interna. Poi si sono intrufolati all’interno degli uffici della ditta. Anche in questo caso distrutte le vetrate, e i responsabili hanno rovesciato a terra armadi e altro arredo. Concluso il raid si sono allontanati velocemente dalla zona.

La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dall’imprenditore. L’uomo non ha perso tempo e ha immediatamente informato dell’accaduto la polizia di Stato, che unitamente al personale della Scientifica, ha compiuto un sopralluogo ed eseguito i rilievi di rito.