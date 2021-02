Micciché su blitz antimafia “Xydi”: “Inquieta questo interesse per l’ortofrutta”

“Vorrei esprimere un pubblico plauso alla Dda di Palermo, alla Procura di Palermo e ai carabinieri del Ros, per la brillante operazione antimafia Xydi portata a termine. Il loro lavoro investigativo ha permesso di fare luce sui nuovi interessi della mafia nella nostra provincia e sui rapporti esistenti fra i detenuti e il mondo esterno. Inquieta l’avere scoperto che alcuni aspetti della mafia ritenuti conclusi, come quello della Stidda, erano invece attivi. Come preoccupa l’aspetto che riguarda i superboss, che dal carcere continuano a gestire i rapporti con l’esterno. Infine, questo interesse per l’ortofrutta, ci impone una maggiore attenzione al regolare funzionamento di questo importante settore della nostra economia”. Lo afferma il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.