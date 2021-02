Licata. “Fermenti in Comune”: presentato progetto per i giovani

L’Amministrazione comunale di Licata guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti ha presentato un progetto relativo al bando “Fermenti in Comune”, promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle comunità locali. Ad annunciarlo è l’Assessora alle Pari Opportunità Violetta Callea. L’Amministrazione Comunale, quale soggetto capofila in partnership con l’Associazione Culturale Vivere Licata e l’Associazione Toponomastica Femminile, ha presentato il progetto “Cultura e Consapevolezza: Un cammino verso la parità di genere”, volendo così promuovere un’importante “sfida sociale” ossia l’uguaglianza per tutti i generi.

“Intendiamo promuovere azioni per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere – è il commento dell’Assessora Callea -. L’idea progettuale proposta è stata successivamente rielaborata dall’Assessorato alle Pari Opportunità col supporto del responsabile dell’Ufficio Europa Carmelo Occhipinti, e, dopo l’approvazione da parte della Giunta Municipale abbiamo presentato il progetto definitivo dal costo complessivo di 74.640 euro. Abbiamo aderito ben volentieri al bando Anci, – continua Violetta Callea – presentando un articolato progetto volto al rilancio del territorio attraverso la creazione di strumenti e di opportunità paritarie con l’intervento attivo dei giovani. Abbiamo voluto partecipare anche perché è condivisibile lo spirito dell’iniziativa: si vuole, in buona sostanza, coinvolgere i giovani nella sensibilizzazione del sempre più diffuso fenomeno della violenza fisica e verbale contro le donne attraverso la realizzazione di percorsi formativi e la creazione della biblioteca di genere nelle scuole, l’allestimento di mostre tematiche e di una guida turistica di genere e – conclude Callea – la creazione di un centro polivalente che funga anche da memoriale delle donne illustri”.