Blitz antimafia “Xydi”, Sindaco: “Hanno cercato di infangare una intera comunità”

Il sindaco Ettore Di Ventura, nei giorni scorsi, si è congratulato con l’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione “Xydi” che ha portato all’annientamento di un sistema criminale/mafioso operante anche nella Città di Canicattì. Di seguito il testo della missiva.

“A nome della Città tutta desidero ringraziare ciascuno per le proprie competenze, per la brillante e massiccia operazione compiuta lo scorso 2 febbraio e che ha permesso di sradicare un sistema criminale-mafioso che avrebbe trovato terreno fertile grazie alle connivenze di persone apparentemente insospettabili. Ciò conferma, per l’ennesima volta, la straordinaria professionalità della Magistratura, e degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e l’attenzione, da loro rivolta, al territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei nostri concittadini. Questi soggetti, in spregio della Legalità, hanno cercato di infangare una intera Comunità, costituita da gente con sani valori e principi, che va difesa e sostenuta e che si riconosce nell’azione ferma degli organi preposti alla propria tutela. Alla Città che ha dato i natali a due eroi che hanno pagato con la vita la propria dedizione alla Giustizia, i giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino, brucia particolarmente il salire agli onori della Cronaca nazionale per azioni riconducibili a quel tessuto marcio che i due servitori dello Stato hanno cercato in tutti i modi di combattere e sconfiggere. Non ci piegheremo alle regie e strategie della criminalità organizzata e ci impegneremo sempre e con rinnovato vigore a coinvolgere tutta la Comunità, dai giovani ai più anziani, a parlare di Legalità e a percorrere la retta via. Siamo e saremo sempre a fianco degli uomini e donne delle Forze dell’Ordine, uniti nell’unico intento di garantire la Legalità e di difendere i nostri cittadini”.