Agrigento, inchiesta “South Park” su biglietti parcheggi: quattro prosciolti

I giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Palermo hanno disposto il “non luogo a procedere” per intervenuta prescrizione nei confronti di quattro imputati, coinvolti nell’inchiesta denominata “South Park”, su una presunta truffa sui biglietti dei parcheggi della Valle dei Templi. Sono stati prosciolti Carmelo Vella, 61 anni, di Agrigento, Sonia Vella, 37 anni, il fratello Giuseppe Vella, 36 anni, e Alfonso Zammuto, 70 anni. I quattro erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Agrigento. Sempre in primo erano stati assolti l’attuale direttore dell’Ente Parco, Roberto Sciarratta, e il funzionario dell’Ente Parco Maurizio Attanasio.

Le indagini partirono dopo alcune segnalazioni in seguito all’affidamento del servizio alla cooperativa “Laganà”, che si era aggiudicata la gara d’appalto per gestire – a pagamento – i parcheggi di Sant’Anna e Cugno Vela con un sistema informatizzato. Sistema informatizzato che ritardò nella programmazione e fu sostituito, momentaneamente, dallo strumento delle park card.

La ditta utilizzando ticket contraffatti, avrebbe fatto risultare incassi di gran lunga inferiore rispetto a quello reale, versando in tal modo una somma molto più bassa di quella dovuta all’Ente Parco (che a sua volta ne girava il 50% al Comune). Per la gestione dei quattro parcheggi i privati avrebbero incassato dai soli biglietti venduti circa 300.000 euro l’anno. Ma nelle scritture contabili del 2011 ne sono state registrate solo 80mila. Secondo l’accusa: mai un controllo dei due funzionari che avrebbero avuto il compito di controllare e vigilare. Sarebbero stati realizzati più ticket con lo stesso numero di matricola.