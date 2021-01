Agrigento, parcheggiatore abusivo beccato dai carabinieri: denunciato

Nel centro della città di Agrigento, precisamente in via Pio La Torre, un tunisino 60enne, è stato trovato ad esercitare la pratica di posteggiatore abusivo. E’ denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di attività non autorizzata di posteggiatore.

In passato lo stesso era già stato “pizzicato” altre volte, e sembrava avesse capito che sarebbe stato meglio per lui evitare di continuare con quella pratica illegale. I Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, lo hanno nuovamente sorpreso a fare il guardia macchine abusivo.