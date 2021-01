Agrigento. Covid, non rispettano le regole: chiusi un minimarket e due bar

I finanzieri della Compagnia di Agrigento, l’altro giorno, hanno chiuso per la durata di cinque giorni, un market, per violazioni anti covid. E’ successo nel centro storico della città. Nel corso degli accertamenti è scaturito che non erano stati collocati gli obbligatori cartelli, per regolare l’afflusso dei clienti, consentendo loro di entrare senza contingentamenti, e senza limitazioni. al titolare stata elevata anche una multa.

A Porto Empedocle i militari della Guardia di finanza della locale Tenenza, tra la Torre di Carlo V, e la scuola elementare Pirandello, hanno chiuso per cinque giorni un chiosco, per assembramenti. Al proprietario elevata una sanzione di 400 euro. Un altro episodio simile a poca distanza quando le Fiamme gialle sono entrati in un bar, dove alcuni clienti sono stati sorpresi all’interno a consumare. Per il titolare è scattata la multa pari a 400 euro, e la chiusura per cinque giorni.