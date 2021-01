Abbandono dei rifiuti, e mastello sbagliato: fioccano le multe

Sacchetti della spazzatura abbandonati in strada, e rifiuti senza mastello. Ad Agrigento gli agenti della polizia Municipale hanno elevato 30 multe. Sedici cittadini sono stati individuati dai documenti lasciati all’interno dei sacchetti di rifiuti, o dalle riprese video-fotografiche.

In poco più di una settimana, complessivamente elevate 16 violazioni per abbandono rifiuti in centro città e aree periferiche accertate attraverso appostamenti su strade cittadine, rinvenimenti di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti, e avvalendosi di apparecchiature video- fotografiche. A tutti è stata applicata una sanzione amministrativa di 600 euro.

