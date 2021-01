Comune Agrigento, invocata maggiore trasparenza da parte dei dirigenti

Al Comune di Agrigento, i consiglieri comunali di Forza Italia, ovvero il capogruppo ​Simone Gramaglia, Carmelo Cantone e Giovanni Civiltà, che già alcuni mesi addietro hanno invitato la nuova Amministrazione ad attuare sin dal suo insediamento la rotazione dei dirigenti del Comune, punto cardine del programma del neo eletto sindaco Franco Miccichè, adesso intervengono sull’operato dei dirigenti che collaborano con l’attuale esecutivo, e affermano.

“Trasparenza è un ​termine che deriva dal latino​ trans parere​, quindi far apparire, lasciar vedere, con riferimento ad atti, comportamenti, situazioni, modi di procedere, soprattutto nella vita pubblica e nei rapporti con la collettività. Trasparenza significa chiarezza, pubblicità, lasciar conoscere in questa precisa circostanza ciò che gli Uffici producono nell’interesse esclusivo della città di Agrigento. Pertanto, nell’esercizio della nostra funzione di indirizzo e di controllo, chiediamo maggiore trasparenza e maggiore responsabilità in modo da rendere sia i cittadini che il mondo produttivo, in ginocchio dopo l’ondata coronavirus, consapevoli dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica”.