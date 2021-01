Savarino su disabili torturati: “Condanno duramente quanto accaduto a Licata”

“Condanno duramente quanto accaduto a Licata e sono vicina alle vittime di questi violenti ed alle loro famiglie” Così l’onorevole Giusi Savarino, commenta le violenze subite da ragazzi in condizione di minorata difesa, ad opera di alcuni giovani licatesi.

“Voglio ringraziare la Procura di Agrigento e i militari dell’Arma dei carabinieri di Licata per l’ottimo intervento, ed ovviamente chi ha avuto il coraggio di denunciare. Come deputato della Provincia e rappresentante del Parlamento nel forum permanente contro la violenza di genere, mi impegno a portare la questione all’attenzione del Forum e dell’assessore alla famiglia, bisogna pensare alla redazione di bandi e di progetti che possano rieducare e sensibilizzare i nostri ragazzi. Non possiamo permettere che questo clima di odio e di violenza prenda piede tra i giovani. Dobbiamo spiegare ai nostri figli cosa è giusto e cosa no, e, soprattutto, che la vita vera non è fatta di like sui social. È agghiacciante pensare che le violenze venivano riprese per essere condivise sul web. Dobbiamo intervenire ed in fretta”, conclude Savarino.