Il professore Di Miceli è il nuovo coordinatore cittadino dell’Udc a Favara

Il professore Valerio Di Miceli è il nuovo Coordinatore Cittadino di Favara per l’UdC Italia guidato in Sicilia da Decio Terrana. L’UdC continua a consolidarsi nella provincia di Agrigento con una figura di spessore, che darà grande contributo al Partito dello Scudo Crociato, anche in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.

“Sono molto felice per la nomina del prof. Di Miceli – afferma Terrana – Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissimo entusiasmo; ormai ogni giorno ci contattano tanti professionisti che hanno grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Ad Agrigento siamo un Partito forte ed in continua crescita e la nomina del Coordinatore Cittadino di Favara è un ulteriore puntellamento per i nostri futuri successi, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali”.

Il professore Di Miceli ringrazia il Coordinatore Regionale, Decio Terrana, per la fiducia riposta nei suoi confronti ed aggiunge: “A Favara stiamo portando avanti un Progetto importante con l’Udc, che è la casa dei moderati e sta portando avanti un progetto politico serio sempre vicino alle problematiche dei cittadini. Sono molto felice per la nomina, mi spenderò con responsabilità per il bene della mia Città”.