Palma di Montechiaro, brucia autovettura: paura tra i residenti

Paura nella notte, nel centro storico di Palma di Montechiaro, per un’auto andata a fuoco. Le fiamme in poco tempo si sono propagate, provocando dei danni alla facciata di una palazzina. Teatro del fatto la via Cangiamila. Tanta paura tra i residenti della zona. Si segue la pista dell’attentato incendiario, ma in mancanza di certezze, tutte le altre ipotesi restano in piedi, tra i quali il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.

L’incendio ha completamente divorato un’auto, modello Peugeot 3008, di proprietà di una 43enne, di Palma di Montechiaro, operatrice socio sanitaria. Danneggiato anche uno scooter 125, appartenente ad un vicino di casa, della donna. Annerito il prospetto di un vicino palazzo.

L’allarme è stato dato verso le 2,30 della notte, da alcuni abitanti della zona. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che dopo ore hanno spento il rogo, e messo in sicurezza l’area interessata. Sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro.