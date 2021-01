Covid in provincia di Agrigento, 3 morti. Registrati 58 nuovi casi. Lunedì si torna a scuola

Tre morti in poche ore in provincia di Agrigento. Si tratta di persone affette dal Covid-19, alcune delle quali, alle prese con altre gravi patologie. Le tre vittime ad Agrigento, a Licata, e a Sciacca. Nelle ultime 24 ore accertati 58 nuovi casi positivi, a fronte di 315 tamponi processati. Ci sono anche 3 nuovi ricoverati, e ben 80 nuovi guariti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 4.977 (dall’1 marzo 2020 al 28 gennaio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 711, di cui 36 ricoverati (29 si trovano in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), 4.105 guariti. I deceduti salgono a125. I soggetti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 7 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid. Scendono a 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 48.152 tamponi.

Intanto c’è una novità per quanto riguarda la scuola. Su disposizione degli assessori regionali Lagalla e Razza, lunedì riapriranno tutte le scuole in Sicilia, secondo le disposizioni nazionali e regionali.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 585 (151 attuali contagiati, 422 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 15 (3 attuali contagiati e 12 guariti); Aragona 127 (1 attuali contagiati, 123 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (2 attuali contagiati e 6 guariti); Calamonaci 13 (12 attuali contagiati e 1 guarito); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 46 (44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (1 attuale contagiato e 30 guariti); Campobello di Licata 199 (19 attuali contagiati, 172 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 563 (38 attuali contagiati, 513 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 73 (71 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 3 attuali contagiati e 24 guariti); Cattolica Eraclea 28 (3 attuali contagiati e 19 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 311 (64 attuali contagiati, 243 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (6 contagiati, 75 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 27 (1 attuale contagiato e 26 guariti); Licata 366 (96 attuali contagiati, 263 guariti, 7 deceduti); Lucca Sicula 3 (2 attuali contagiati, e 1 guarito); Menfi 153 ( 28 attuali contagiati, 119 guariti e 6 deceduti); Montallegro 34 (12 attuali contagiati, 21 guariti e 1 deceduto); Montevago 46 (3 attuali contagiati, 42 guariti e 1 deceduto); Naro 93 ( 14 attuali contagiati , 78 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 234 (20 attuali contagiati, 210 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 164 (21 attuali contagiati, 138 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 69 (9 attuali contagiati e 60 guariti); Raffadali 114 (12 attuali contagiati, 99 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 301 ( 84 attuali contagiati, 213 guariti, 4 deceduti); Realmonte 51 (6 attuali contagiati, e 45 guariti); Ribera 244 (50 attuali contagiati, 189 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 205 (5 attuali contagiati, 181 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (2 attuali contagiati, 74 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 50 ( 11 attuali contagiati, 38 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (2 attuali contagiati, 22 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (20 attuali contagiati, 122 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 364 (39 attuali contagiati, 314 guariti e 11 deceduti); Siculiana 23 ( 1 attuale contagiato e 22 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).