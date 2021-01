Canicattì, al via lo screening per alunni e docenti scuole medie e superiori

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura informa la cittadinanza che a partire da domani 29 gennaio e fino a domenica 31 gennaio, dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 si effettuerà una nuova campagna di screening con tamponi rapidi rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole medie e delle scuole superiori e ai relativi docenti.

Il luogo dove avverrà lo screening è il parcheggio Padre Gioacchino La Lomia. Come nelle precedenti occasioni le attività riceveranno il supporto logistico da parte del personale dell’Ufficio Protezione Civile Comunale.

L’attività è stata predisposta dal Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie attraverso l’Asp territoriale in previsione della possibile ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole medie e nelle scuole superiori a partire dal prossimo 1° febbraio.